«Он с закрытыми глазами ехал?»: во Владивостоке автомобилист наехал на груду асфальта и застрял
Во Владивостоке возле «гостинок» на Некрасовой улице идет ремонт. На одной из полос лежит груда асфальта, которую все старательно объезжают. Однако все-таки нашелся человек, которые по какой-то неведомой причине посадил свое авто на вершину горы.
Как только груда асфальта появилась на дороге, водители сразу стали задаваться вопросом: «А наедет ли кто-нибудь на нее?». Конечно наедет! В ночь на 1 ноября у горы появился покоритель, который по непонятным причинам не заметил препятствие на дороге.
Во Владивостоке автомобилист наехал на груду асфальта и застрял.Видео: dps.controlСоциальные сети
Инцидент попал на видео, которое обсуждают социальные сети. Большинство пользователей сходятся в том, что водитель поздно заметил груду асфальта и не успел среагировать. Комментаторы считают, что покоритель горы отвлекся, и скорее всего, на телефон.
- Нормально так, он что с закрытыми глазами ехал? Там знаки стоят, - пишет пользователь myska33761.
ИСТОЧНИК KP.RU