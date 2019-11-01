2019-11-01T02:08:24+03:00
Общество

«Он с закрытыми глазами ехал?»: во Владивостоке автомобилист наехал на груду асфальта и застрял

Видео моментально разлетелось по социальным сетям и вызвало бурное обсуждение [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Во Владивостоке возле «гостинок» на Некрасовой улице идет ремонт. Фото: dps.controlВо Владивостоке возле «гостинок» на Некрасовой улице идет ремонт. Фото: dps.controlФото: Социальные сети
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Во Владивостоке возле «гостинок» на Некрасовой улице идет ремонт. На одной из полос лежит груда асфальта, которую все старательно объезжают. Однако все-таки нашелся человек, которые по какой-то неведомой причине посадил свое авто на вершину горы.

Как только груда асфальта появилась на дороге, водители сразу стали задаваться вопросом: «А наедет ли кто-нибудь на нее?». Конечно наедет! В ночь на 1 ноября у горы появился покоритель, который по непонятным причинам не заметил препятствие на дороге.

Во Владивостоке автомобилист наехал на груду асфальта и застрял.Видео: dps.controlСоциальные сети

Инцидент попал на видео, которое обсуждают социальные сети. Большинство пользователей сходятся в том, что водитель поздно заметил груду асфальта и не успел среагировать. Комментаторы считают, что покоритель горы отвлекся, и скорее всего, на телефон.

- Нормально так, он что с закрытыми глазами ехал? Там знаки стоят, - пишет пользователь myska33761.

ИСТОЧНИК KP.RU

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