«Даже ругаться не хочется»: утренние пробки во Владивостоке оцениваются всего в четыре балла
Во Владивостоке начался рабочий день, а это значит, что город должен встать в пробку, но на удивление на дорогах относительно свободно. Сервис 2gis ставит ситуации в дальневосточной столице твердую четверку.
Все же Владивосток без пробок - это мало сочетающиеся между собой вещи, даже слух режет. Конечно, пробки в городе есть и отмечаются в Первореченском, Ленинском и Первомайском районах.
Основные пробки отмечаются на улицах Светланская, Мордовцева, Фонтанная, Прапорщика Комарова, Дальзаводская, Стрелочная, Луговая, Снеговая, Станбковича, Фадеева, Русская. Заторы также на переулках Павленко и Некрасовском. Стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, частично 100-летия Владивостоку.
ИСТОЧНИК KP.RU