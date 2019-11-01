2019-11-01T02:24:53+03:00
Общество

«Даже ругаться не хочется»: утренние пробки во Владивостоке оцениваются всего в четыре балла

Ярко-красный цвет карты города сменился на зеленый
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пробки в городе есть и отмечаются в Первореченском, Ленинском и Первомайском районах. Фото: сервис 2gisПробки в городе есть и отмечаются в Первореченском, Ленинском и Первомайском районах. Фото: сервис 2gis
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Во Владивостоке начался рабочий день, а это значит, что город должен встать в пробку, но на удивление на дорогах относительно свободно. Сервис 2gis ставит ситуации в дальневосточной столице твердую четверку.

Все же Владивосток без пробок - это мало сочетающиеся между собой вещи, даже слух режет. Конечно, пробки в городе есть и отмечаются в Первореченском, Ленинском и Первомайском районах.

Основные пробки отмечаются на улицах Светланская, Мордовцева, Фонтанная, Прапорщика Комарова, Дальзаводская, Стрелочная, Луговая, Снеговая, Станбковича, Фадеева, Русская. Заторы также на переулках Павленко и Некрасовском. Стоят проспекты Океанский, Красного Знамени, частично 100-летия Владивостоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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