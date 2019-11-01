Ограничение движения в День народного единства 2019 во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:33 2019-11-01T03:33:23+03:00

На улице Корабельная набережная с 11 утра и до часу дня запрещена будет и парковка. Фото: пресс-служба АПК.

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Важная новость для всех автомобилистов - 4 ноября, в День народного единства, в центре Владивостока ограничат движение транспорта. На улице Корабельная набережная с 11 утра и до часу дня запрещена будет и парковка. В частности речь идет об участке дороги от Корабельной набережной, 1, и до пересечения Петра Великого, 2.

Разумеется, связано это с праздником, а точнее с митинг-концертом, посвященным Дню народного единства, сообщает Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Городские власти даже советуют автомобилистам, как лучше объехать перекрытый участок, чтобы не оказаться в «трехдневной» пробке. Улицы Светланская, Корабельная набережная, Алеутская и Светланский переулок вам в этом помогут.

ИСТОЧНИК KP.RU