20 гектаров леса сгорело в Приморье

СЕГОДНЯ 04:18 2019-11-01T04:18:41+03:00

За нарушение пожарной безопасности в лесу предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Фото: пресс-служба АПК.

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Краевой департамент лесного хозяйства сообщает о том, что в минувшие сутки в Приморском крае бушевал один лесной пожар. Огонь распространился на 20 гектарах на территории Шкотовского района, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службы АПК.

- На пожаре работали девять человек и одна единица техники. На данный момент лесных пожаров в крае нет. Самолет Ан-2 и вертолет Ми-8 находятся в дежурном режиме, – отметили специалисты департамента.

Власти отмечают, что по состоянию на 1 ноября на территории региона не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Горожанам напоминаю о том, что в лесу нужно следовать всем правилам пожарной безопасности, в частности - не разводить костры и воздержаться от курения. В противном случае вам может грозить крупный штраф и даже уголовная ответственность – вплоть до 10 лет колонии.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ГОРИТ ЛЕС?

При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить о нем на прямую линию лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00. Звонки на этот номер бесплатны и принимаются круглосуточно. Или позвонить в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (42337) 34-372.

ИСТОЧНИК KP.RU