Пропавших в Приморье рыбаков ищут в районе Сахалина

СЕГОДНЯ 04:43 2019-11-01T04:43:10+03:00

Поисковая операция идет пятый день и уже вышла за пределы бухты Владимир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четыре человека с прошлой недели не выходят на связь, за информацию о них объявлено вознаграждение

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Поиски пропавших рыбаков продолжаются в Приморском крае. Напомним, что четверо мужчин вышли на промысел в Ольгинском районе шесть дней назад и до сих пор не вышли на связь. Пока операция не приносит никаких результатов, поэтому было решено расширить район поиска до соседнего региона.

Поисковая операция идет пятый день и уже вышла за пределы бухты Владимир. Теперь рыбаков, как сообщает главк МЧС России по Приморскому краю, ищут не только в крае, но и в районе острова Сахалин.

По информации ведомства, в операции участвуют спасатели, авиация, в том числе и военная, а также привлекаются суда, проходящие в приморской акватории суда, которым дается оповещение о пропавшем катере.

Всего за пять дней обследовано 614 километров береговой черты и 9095 квадратных километров морской акватории. Задействовано 27 человек, один вертолет, шесть плавсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU