Водителя, спровоцировавшего массовое ДТП в Уссурийске, арестовали

СЕГОДНЯ 04:52 2019-11-01T04:52:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в районе проспекта Блюхера, 51. Виновник «торжества» - 41-летний водитель Субару Форестер. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Ну, с этого все и началось. Иномарка столкнулась с машиной Мазда Капелла. А дальше механизм уже было не остановить. По инерции машины продолжили движение, и в итоге участниками аварии стали пять автомобилей. Водитель, спровоцировавший ДТП, скрылся с места происшествия. Но, разумеется, вскоре его нашли.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Накануне суд вынес мужчине меру пресечения.

- Уссурийский суд, рассмотрев материалы административного дела, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ в отношении 47-летнего местного жителя, назначил ему наказание в виде административного ареста на 2 суток, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU