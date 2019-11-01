2019-11-01T04:52:15+03:00
Происшествия

Водителя, спровоцировавшего массовое ДТП в Уссурийске, арестовали

По его вине пострадали пять машин
Кристина ГРИН
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В результате ДТП пострадали водители автомобилей Мазда Капелла и Тойота Королла Аксио. Фото: УМВД России по Приморскому краю.В результате ДТП пострадали водители автомобилей Мазда Капелла и Тойота Королла Аксио. Фото: УМВД России по Приморскому краю.
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Авария произошла в районе проспекта Блюхера, 51. Виновник «торжества» - 41-летний водитель Субару Форестер. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Ну, с этого все и началось. Иномарка столкнулась с машиной Мазда Капелла. А дальше механизм уже было не остановить. По инерции машины продолжили движение, и в итоге участниками аварии стали пять автомобилей. Водитель, спровоцировавший ДТП, скрылся с места происшествия. Но, разумеется, вскоре его нашли.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Накануне суд вынес мужчине меру пресечения.

- Уссурийский суд, рассмотрев материалы административного дела, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ в отношении 47-летнего местного жителя, назначил ему наказание в виде административного ареста на 2 суток, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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