2019-11-01T09:24:20+03:00
Происшествия

«Закладчику» из Владивостока должны были заплатить 4 тысячи рублей, но дали 8 лет и 2 месяца строгого режима

Дилера задержали с наркотическим веществом массой 4,59 грамм, сбыть он его не успел
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке осудили "закладчика". Фото: pixabayВо Владивостоке осудили "закладчика". Фото: pixabay
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Владивостокскому «закладчику» вынесли приговор – 8 лет и 2 месяца исправительной колонии строгого режима. Приморца задержали с наркотической смесью, расфасованной по 12 пакетикам. За сбыт каждого его «работодатель» обещал заплатить 350 рублей. Полицейские задержали преступника раньше, чем он успел заработать хоть копейку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Сам подсудимый – наркоман, для собственного потребления раньше заказывал различные вещества через интернет. Когда понадобились деньги, решил сам заняться сбытом. Получил партию, распределил ее по упаковкам, но заработать так и не удалось - повязали вместе с синтетическим наркотиком, состоящим из производного N – метилэфедрона – 1-фенил-2-(1-пирролидинил) пентан-1-он общей массой 4,59 грамм.

Перед судом владивостокчанин раскаялся, всю вину признал полностью. Приговор ему вынесли, но в настоящее время он еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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