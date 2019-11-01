Ограничение движения на Олега Кошевого - будут монтировать пролетную балку для нового перехода

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-01T10:09:42+03:00

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Специалисты будут монтировать пролетную балку для нового перехода во Владивостоке с 11 часов вечера 2 ноября и до 7 утра 3 ноября. Движение ограничат на улице Героев Тихоокеанцев на участке от дома № 18 по улице Кипарисовой до пересечения с улицей Олега Кошевого, а также по улице Калинина на участке от дома № 273 на Калинина до пересечения в районе дома № 23 на Олега Кошевого. Объехать можно будет по улицам Окатовой и Калинина, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Новый переход обезопасит участок и улучшит на нем движение. По словам представителей администрации, переходом смогут комфортно пользоваться маломобильные граждане. Для них оборудуют специальные лифты.

Строительство надземного перехода ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комплексный ремонт проводится на 15 улицах города, на части из них работы уже завершились, на других подходят к концу.

ИСТОЧНИК KP.RU