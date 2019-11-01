СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-01T14:07:41+03:00

Люди, находящиеся на корабле, эвакуировались еще до прибытия пожарных

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На судне у 45-ого причала во Владивостоке произошел пожар. Спасатели прибыли спустя 10 минут, после оповещения службы о возгорании. Люди, находящиеся на корабле экстренно эвакуировались еще до прибытия помощи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

ЧП произошло 1 ноября в 5 часу дня. Загорелись предметы в шкиперском помещении. Прибывшие на место огнеборцы полностью ликвидировали пламя меньше чем за час. Всего в тушении были задействованы 28 человек. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU