Синоптики выяснили, когда в текущем месяце во Владивостоке пойдет снег

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-01T12:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Месяц только начался, а синоптики уже выпустили предварительный прогноз погоды на ноябрь. Согласно данным, ближайший снегопад жителям приморской столицы стоит ожидать в конце месяца, 23 числа. До этого дня погода будет преимущественно положительной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал Gismeteo.

Первый прохладный день будет 12 ноября, тогда пойдет замерзающий дождь, но до этих пор на небе во Владивостоке будет ясно и малооблачно. В середине месяца температура опуститься до +3 градусов. В последующие дни она будет максимум повышаться на несколько градусов. После 22 числа температурный фон станет отрицательным, а 23 ноября, как уже упоминалось, пойдет снег.

В ближайшие выходные дни, 2-3 ноября, во Владивостоке осадков не ожидается. Ночь на субботу прохладная, +1…+4 градуса. День умеренно тёплый, +9…+12 градусов. В воскресенье погода станет менее комфортной: сильный северо-западный ветер и холодно, температурный фон понизится на 5–6 градусов, согласно данным сайта «Примпогода». Ночью слабо отрицательные температуры, −1…−3 градуса, днём не выше +3…+6 градусов. В праздничный день ветер стихнет, и потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU