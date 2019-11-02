Недоброе утро: массовое ДТП сковало движение на популярной дороге Владивостока

СЕГОДНЯ 04:49 2019-11-02T04:50:53+03:00

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Рядовое ДТП, которое случилось в приморской столице утром в субботу, стало причиной пробки в выходной. Банальная невнимательность и не соблюдение дистанции, привели к столкновению сразу трех авто на Рудневском мосту. На узком участке дороги в считанные минуты образовалась внушительная пробка, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария с участием трех машин, включая автомобиль такси, произошла при движении по Руднева в направлении Выселковой. Казалось бы, легкие повреждения и можно договориться на месте, но по всей вероятности, водители не смогли прийти к единому решению. Транспортные средства заняли внушительную часть проезда, поэтому на узком участке дороги образовалась пробка во всех направлениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741560" frameborder="0"></iframe> Мелкое ДТП привело к большой пробке.Видео: Dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

По сообщениям очевидцев, на данный момент затруднено движение в сторону Рудневского моста с Баляева. В обратном направлении транспортный коллапс начинается с Выселковой, от поворота на «Китай-город». Пока аварию не оформили, автомобилистам стоит задуматься о путях объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU