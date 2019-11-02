2019-11-02T04:50:53+03:00
Происшествия

Недоброе утро: массовое ДТП сковало движение на популярной дороге Владивостока

Водитель «сыграли в паровозик» на Рудневском мосту [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Рядовое ДТП привело к транспортному коллапсу. Фото: Dpskontrol_125rusРядовое ДТП привело к транспортному коллапсу. Фото: Dpskontrol_125rus
Изменить размер текста:

Рядовое ДТП, которое случилось в приморской столице утром в субботу, стало причиной пробки в выходной. Банальная невнимательность и не соблюдение дистанции, привели к столкновению сразу трех авто на Рудневском мосту. На узком участке дороги в считанные минуты образовалась внушительная пробка, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария с участием трех машин, включая автомобиль такси, произошла при движении по Руднева в направлении Выселковой. Казалось бы, легкие повреждения и можно договориться на месте, но по всей вероятности, водители не смогли прийти к единому решению. Транспортные средства заняли внушительную часть проезда, поэтому на узком участке дороги образовалась пробка во всех направлениях.

Мелкое ДТП привело к большой пробке.Видео: Dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

По сообщениям очевидцев, на данный момент затруднено движение в сторону Рудневского моста с Баляева. В обратном направлении транспортный коллапс начинается с Выселковой, от поворота на «Китай-город». Пока аварию не оформили, автомобилистам стоит задуматься о путях объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере
Синоптики выяснили, когда в текущем месяце во Владивостоке пойдет снег
На судне у 45-ого причала во Владивостоке произошел пожар
Цена контракта 15 миллионов 200 тысяч рублей: мэрия объявила электронный аукцион, чтобы доставить 10 трамваев из Москвы во Владивосток
Ограничение движения на Олега Кошевого - будут монтировать пролетную балку для нового перехода
«Закладчику» из Владивостока должны были заплатить 4 тысячи рублей, но дали 8 лет и 2 месяца строгого режима
ФСБ нашла репетитора без визы, который пытался остаться во Владивостоке любым способом
Водителя, спровоцировавшего массовое ДТП в Уссурийске, арестовали
Пропавших в Приморье рыбаков ищут в районе Сахалина
20 гектаров леса сгорело в Приморье
Ограничение движения в День народного единства 2019 во Владивостоке
«Даже ругаться не хочется»: утренние пробки во Владивостоке оцениваются всего в четыре балла
«Он с закрытыми глазами ехал?»: во Владивостоке автомобилист наехал на груду асфальта и застрял
Количество автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке
В Приморье нетрезвый отчим поссорился с пасынком и ударил его ножом
Лету конец: холодный ноябрь вступил в свои права в Приморье