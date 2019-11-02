ТОФ подключился к поискам пропавших неделю назад рыбаков в Приморье

СЕГОДНЯ 07:49 2019-11-02T07:49:24+03:00

Искать катер с пассажирами на борту будут два судна

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В Приморье шестой день идут поиски рыбаков, пропавших в заливе Владимир. Напомним, что 26 октября вечером шесть мужчин на катере вышли осмотреться и выяснить: клею ли окунь. Обратно рыбаки не вернулись. К спасательной операции подключили военные.

Из бухты Абрек вышло гидрографическое судно ГС-397, а из залива Ольги - большой гидрографический катер БГК-168, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Кроме того, команда осуществлять попутный поиск рыбаков дана кораблям и судам ТОФ, действующим в данном районе Японского моря.

Отметим, что родственники пропавших вместе с учеными определили зону поиска. Проанализировав данные с метеостанций, специалисты пришли к выводу, что пластиковый катер относит к северу. Искать нужно в Тренерском районе - уверены родные и близкие рыбаков.

Семьи и друзья пропавших мужчин кричат о помощи. Они призывают МЧС, Тихоокеанский флот, Восточный военный округ, погрануправление ФСБ России и всех тех, кто хоть как-то может оказать содействие в поисках, откликнуться. Ведь это не просто «пропавшие рыбаки», у каждого из них своя история и каждый из них важен и ценен для общества, а что самое главное - для своей семьи. Тем, кто найдет пропавших рыбаков, родственники обещают вознаграждение в один миллион рублей.

Родные и близкие пропавших рыбаков просят о помощи. Для поисков нужны плавсредства, которые могу ходить дальше 20 миль от берега. Кроме того, семьи исчезнувших мужчин хотят нанять суда-краболовы.

Если вы можете помочь семьям, женам и детям, которые в слезах просят найти их отцов, пишите и звоните в редакцию «КП-Владивосток». Наши телефоны: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам пропавших.

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Вычисления показали, что искать исчезнувший неделю назад катер с пассажирами нужно в Тренерском районе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU