Прокуратура организовала проверку после взрыва на танкере в Приморье

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-02T10:45:46+03:00

Около восьми часов утра в заливе Находка на танкере «Залив Америка» произошел взрыв Фото: Социальные сети

В результате ЧП погибли несколько членов экипажа

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Около восьми часов утра в заливе Находка на танкере «Залив Америка» произошел взрыв. ЧП унесло жизни двух человек, по другой информации - трех. Прокуратура по факту взрыва проводит проверку.

Правоохранителям предстоит выяснить что стало причиной взрыва на танкере. По неподтвержденным данным, на судне произошел хлопок газа, который находится в танках.

- Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего, - сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

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ИСТОЧНИК KP.RU