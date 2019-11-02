2019-11-02T10:45:46+03:00
Происшествия

Прокуратура организовала проверку после взрыва на танкере в Приморье

В результате ЧП погибли несколько членов экипажа
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Около восьми часов утра в заливе Находка на танкере «Залив Америка» произошел взрывОколо восьми часов утра в заливе Находка на танкере «Залив Америка» произошел взрывФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Около восьми часов утра в заливе Находка на танкере «Залив Америка» произошел взрыв. ЧП унесло жизни двух человек, по другой информации - трех. Прокуратура по факту взрыва проводит проверку.

Правоохранителям предстоит выяснить что стало причиной взрыва на танкере. По неподтвержденным данным, на судне произошел хлопок газа, который находится в танках.

- Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего, - сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП в Приморье: на танкере «Залив Америка» произошел мощный взрыв

По предварительным данным двое погибших, один – в списках пропавших (подробности…)

Взрыв на танкере в Приморье: следователи подтвердили смерть двух человек, третьего – ищут

Первые мгновения после ЧП в Находке запечатлели очевидцы (подробности...)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере

Специалисты изымают техническую документацию на судно (подробности…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ТОФ подключился к поискам пропавших неделю назад рыбаков в Приморье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере
Недоброе утро: массовое ДТП сковало движение на популярной дороге Владивостока
Синоптики выяснили, когда в текущем месяце во Владивостоке пойдет снег
На судне у 45-ого причала во Владивостоке произошел пожар
Цена контракта 15 миллионов 200 тысяч рублей: мэрия объявила электронный аукцион, чтобы доставить 10 трамваев из Москвы во Владивосток
Ограничение движения на Олега Кошевого - будут монтировать пролетную балку для нового перехода
«Закладчику» из Владивостока должны были заплатить 4 тысячи рублей, но дали 8 лет и 2 месяца строгого режима
ФСБ нашла репетитора без визы, который пытался остаться во Владивостоке любым способом
Водителя, спровоцировавшего массовое ДТП в Уссурийске, арестовали
Пропавших в Приморье рыбаков ищут в районе Сахалина
20 гектаров леса сгорело в Приморье
Ограничение движения в День народного единства 2019 во Владивостоке
«Даже ругаться не хочется»: утренние пробки во Владивостоке оцениваются всего в четыре балла
«Он с закрытыми глазами ехал?»: во Владивостоке автомобилист наехал на груду асфальта и застрял
Количество автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке
В Приморье нетрезвый отчим поссорился с пасынком и ударил его ножом
Лету конец: холодный ноябрь вступил в свои права в Приморье