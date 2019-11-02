Прокуратура организовала проверку после взрыва на танкере в Приморье
Около восьми часов утра в заливе Находка на танкере «Залив Америка» произошел взрыв. ЧП унесло жизни двух человек, по другой информации - трех. Прокуратура по факту взрыва проводит проверку.
Правоохранителям предстоит выяснить что стало причиной взрыва на танкере. По неподтвержденным данным, на судне произошел хлопок газа, который находится в танках.
- Находкинская транспортная прокуратура с привлечением контролирующих органов организовала проверку по факту произошедшего, - сообщили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ЧП в Приморье: на танкере «Залив Америка» произошел мощный взрыв
По предварительным данным двое погибших, один – в списках пропавших (подробности…)
Взрыв на танкере в Приморье: следователи подтвердили смерть двух человек, третьего – ищут
Первые мгновения после ЧП в Находке запечатлели очевидцы (подробности...)
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере
Специалисты изымают техническую документацию на судно (подробности…)
ИСТОЧНИК KP.RU