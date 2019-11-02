2019-11-02T15:08:42+03:00
Происшествия

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в Находке

Лозунг судовладельца – «Безопасность. Качество. Надежность», оказался пустыми словами
Милана СОКОЛ
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Судно оказалось совсем небезопасным. Фото: социальные сетиСудно оказалось совсем небезопасным. Фото: социальные сети
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Региональное управление следственного комитета на транспорте опубликовало видео с места происшествия в Находке, где сегодня случился взрыв на танкере. Ведомство поделилось жуткими кадрами частично развороченного судна, в танках которого произошел хлопок газовоздушной смеси. Местонахождения пропавшего члена экипажа до сих пор не установлено, сообщает «КП»-Владивосток».

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлен масштаб взрыва, произошедшего на танкере «Залив Америка». Средняя часть судна компании «Наяда», лозунг, которой – «Безопасность. Качество. Надежность», оказалась разорвана в клочья. Танки, в которых взорвалась газовоздушная смесь, теперь больше похожи на испорченную консервную банку. В момент происшествия в непосредственной близости к грузовой зоне находились три члена экипажа, взрывной волной их откинуло за борт. Двух погибших удалось оперативного достать из воды, а поиски третьего, пока не увенчались успехом.

Кадры с места ЧП в приморском городе Находка.Видео: Дальневосточное СУ на транспорте СК РФМилана СОКОЛ

Стоит отметить, что на протяжении всего дня «Комсомолка» связывалась с представителями экстренных служб и городской администрации, однако получить официальные комментарии по факту трагедии от судовладельца не удалось. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц . Специалисты изымают техническую документации на судна компании «Наядя». Расследование ЧП продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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