Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в Находке

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-02T15:08:42+03:00

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Региональное управление следственного комитета на транспорте опубликовало видео с места происшествия в Находке, где сегодня случился взрыв на танкере. Ведомство поделилось жуткими кадрами частично развороченного судна, в танках которого произошел хлопок газовоздушной смеси. Местонахождения пропавшего члена экипажа до сих пор не установлено, сообщает «КП»-Владивосток».

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлен масштаб взрыва, произошедшего на танкере «Залив Америка». Средняя часть судна компании «Наяда», лозунг, которой – «Безопасность. Качество. Надежность», оказалась разорвана в клочья. Танки, в которых взорвалась газовоздушная смесь, теперь больше похожи на испорченную консервную банку. В момент происшествия в непосредственной близости к грузовой зоне находились три члена экипажа, взрывной волной их откинуло за борт. Двух погибших удалось оперативного достать из воды, а поиски третьего, пока не увенчались успехом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741603" frameborder="0"></iframe> Кадры с места ЧП в приморском городе Находка.Видео: Дальневосточное СУ на транспорте СК РФМилана СОКОЛ

Стоит отметить, что на протяжении всего дня «Комсомолка» связывалась с представителями экстренных служб и городской администрации, однако получить официальные комментарии по факту трагедии от судовладельца не удалось. Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц . Специалисты изымают техническую документации на судна компании «Наядя». Расследование ЧП продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU