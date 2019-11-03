Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 ноября

СЕГОДНЯ 03:21 2019-11-03T03:22:46+03:00

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Как бы погода не радовала приморцев теплыми и солнечными деньками, осень все больше вступает в свои права. Сегодня, 3 ноября, на территории Приморского края наблюдается незначительное снижение температуры, но без осадков. При этом погодные условия в регионе по прежнему определяет гребень антициклона, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду..

Так, во Владивостоке осадков не ожидается, лишь небольшая облачность. Ветер северо-западный сильный, во второй половине умеренный до сильного. Воздух прогреется до +4..+6 градусов.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Столбик термометра поднимется до +5...+7 градусов.

Теплее всего будет в Находке. Здесь также без осадков, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +7...+9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU