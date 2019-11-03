2019-11-03T06:06:25+03:00
Общество

Из-за митинга-концерта в центре Владивостока перекроют улицу

Ограничения будут действовать с 11.00 до 13.00
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Концерт-митинг станет причиной ограничения движения. Фото: администрация ВладивостокаКонцерт-митинг станет причиной ограничения движения. Фото: администрация Владивостока
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В честь Дня народного единства во Владивостоке ограничат движение по одной из центральных улиц. Здесь будет проходить митинг-концерт, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на администрацию Владивостока.

Как рассказали в мэрии, автомобилисты не смогут проехать, а также припарковаться на участке автодороги от дома по адресу ул. Корабельная Набережная, д. 1а до пересечения с улицей Петра Великого, д. 2. Здесь завтра, 4 ноября, будет проходить митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. Действовать ограничения будут всего два часа - с 11.00 до 13.00.

Чтобы горожане не испытывали неудобств, объехать данный участок можно будет по улицам Светланской, Корабельной Набережной, Алеутской, а также Светланскому переулку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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