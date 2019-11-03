Пожарная машина перекрыла главную городскую артерию

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-03T08:15:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Главная артерия Владивостока оказалась перекрыта из-за пожарной машины. Техника заняла практически всю проезжую часть, из-за чего здесь начала собираться пробка, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В instagram-паблике @dpskontrol125rus появилась видеозапись, на которой видно, что тяжелая пожарная техника почти полностью перекрыла проезд по Партизанскому проспекту. Однако пожара вокруг замечено не было. Из-за случившегося здесь уже начала собираться пробка.

Пока неизвестно, что послужило причиной такой неудачной «парковки». Поэтому автомобилистам остается либо искать альтернативный проезд, либо пытаться аккуратно объехать технику.

ИСТОЧНИК KP.RU