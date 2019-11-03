2019-11-03T08:15:59+03:00
Общество

Пожарная машина перекрыла главную городскую артерию

На этом участке собралась пробка
Поделиться:
Пожарная машина перекрыла почти всю проезжую часть. Фото: @dpskontrol125rusПожарная машина перекрыла почти всю проезжую часть. Фото: @dpskontrol125rus
Изменить размер текста:

Главная артерия Владивостока оказалась перекрыта из-за пожарной машины. Техника заняла практически всю проезжую часть, из-за чего здесь начала собираться пробка, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В instagram-паблике @dpskontrol125rus появилась видеозапись, на которой видно, что тяжелая пожарная техника почти полностью перекрыла проезд по Партизанскому проспекту. Однако пожара вокруг замечено не было. Из-за случившегося здесь уже начала собираться пробка.

Пока неизвестно, что послужило причиной такой неудачной «парковки». Поэтому автомобилистам остается либо искать альтернативный проезд, либо пытаться аккуратно объехать технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые морозы ожидаются в Приморье уже на следующей неделе
Причиной взрыва возле школы стала петарда
Из-за митинга-концерта в центре Владивостока перекроют улицу
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 ноября
Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия в Находке
Прокуратура организовала проверку после взрыва на танкере в Приморье
ТОФ подключился к поискам пропавших неделю назад рыбаков в Приморье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей на танкере
Недоброе утро: массовое ДТП сковало движение на популярной дороге Владивостока
Синоптики выяснили, когда в текущем месяце во Владивостоке пойдет снег
На судне у 45-ого причала во Владивостоке произошел пожар
Цена контракта 15 миллионов 200 тысяч рублей: мэрия объявила электронный аукцион, чтобы доставить 10 трамваев из Москвы во Владивосток
Ограничение движения на Олега Кошевого - будут монтировать пролетную балку для нового перехода
«Закладчику» из Владивостока должны были заплатить 4 тысячи рублей, но дали 8 лет и 2 месяца строгого режима
ФСБ нашла репетитора без визы, который пытался остаться во Владивостоке любым способом
Водителя, спровоцировавшего массовое ДТП в Уссурийске, арестовали
Пропавших в Приморье рыбаков ищут в районе Сахалина
20 гектаров леса сгорело в Приморье
Ограничение движения в День народного единства 2019 во Владивостоке
«Даже ругаться не хочется»: утренние пробки во Владивостоке оцениваются всего в четыре балла
«Он с закрытыми глазами ехал?»: во Владивостоке автомобилист наехал на груду асфальта и застрял
Количество автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке
В Приморье нетрезвый отчим поссорился с пасынком и ударил его ножом
Лету конец: холодный ноябрь вступил в свои права в Приморье