Причиной взрыва возле школы стала петарда

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-03T09:21:27+03:00

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Причиной ЧП, которое произошло вчера, 2 ноября, возле одной из школ Владивостока стала петарда. Она разорвалась в руке у женщины, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

61-летняя женщина, работающая дворником в общеобразовательном учреждении, стала жертвой весьма жестокой шутки. Во время уборки территории она взяла в руки пакет с петардой, которая и взорвалась.

По всей видимости, пиротехника осталась на территории школы после празднования Хэллоуина. Однако, это только предварительная версия.

В результате произошедшего женщина очень сильно повредила руку, из-за чего ей ампутировали палец.

Ранее сообщалось, что 2 ноября примерно в 19.40 возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», расположенного на 50 лет ВЛКСМ, произошел взрыв. Громкий звук было слышно даже через закрытые окна в домах напротив, жильцы которых и поспешили вызвать экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU