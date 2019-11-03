Причиной взрыва возле школы стала петарда
Причиной ЧП, которое произошло вчера, 2 ноября, возле одной из школ Владивостока стала петарда. Она разорвалась в руке у женщины, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
61-летняя женщина, работающая дворником в общеобразовательном учреждении, стала жертвой весьма жестокой шутки. Во время уборки территории она взяла в руки пакет с петардой, которая и взорвалась.
По всей видимости, пиротехника осталась на территории школы после празднования Хэллоуина. Однако, это только предварительная версия.
В результате произошедшего женщина очень сильно повредила руку, из-за чего ей ампутировали палец.
Ранее сообщалось, что 2 ноября примерно в 19.40 возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», расположенного на 50 лет ВЛКСМ, произошел взрыв. Громкий звук было слышно даже через закрытые окна в домах напротив, жильцы которых и поспешили вызвать экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU