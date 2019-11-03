2019-11-03T10:29:37+03:00
Общество

Первые морозы ожидаются в Приморье уже на следующей неделе

В горных районах температура воздуха опустится до -13 градусов
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В горных районах температура воздуха опустится до -13 градусовВ горных районах температура воздуха опустится до -13 градусовФото: pixabay.com
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Несмотря на то, что до сих пор погода в Приморском крае была достаточно теплая, на следующей неделе в регионе ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков температура воздуха опустится до -13 градусов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

По информации специалистов, синоптическая ситуация в регион на следующей неделе особо не поменяется - повышенное атмосферное давление и отсутствие осадков. Однако температура все же станет ниже.

Так, ночь столбик термометра будет опускаться до −1…−8 градусов, а в горных районах до −10…−13.

Днем температура воздуха будет значительно теплее, воздух будет прогреваться до +7…+14 градусов.

Во Владивостоке в начале неделе осадков не ожидается. Во вторник ожидается потепление: ночью +1…+4 градусов, днём +9…+12. В середине же недели напротив станет холодать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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