Голубоглазого мальчика в спортивном костюме не могу найти уже неделю в Приморье
Родные, активисты и полиция уже неделю ищут пропавшего без вести Руслана 2004 года рождения. Мальчик ушел из дома в Артеме 28 октября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры просят о помощи неравнодушных граждан. Возможно, вы видели Руслана или знаете, где он может находиться. Посмотрите внимательно на фотографию.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы светло-русого цвета, коротко стрижен.
Был одет: куртка синего цвета с капюшоном, серые спортивные штаны, кроссовки черного цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Руслана,
просим позвонить по телефонам: 8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г. Артему или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU