Голубоглазого мальчика в спортивном костюме не могу найти уже неделю в Приморье

СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-04T04:59:45+03:00

Ребенок ушел из дома 28 октября и не вернулся

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Родные, активисты и полиция уже неделю ищут пропавшего без вести Руслана 2004 года рождения. Мальчик ушел из дома в Артеме 28 октября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры просят о помощи неравнодушных граждан. Возможно, вы видели Руслана или знаете, где он может находиться. Посмотрите внимательно на фотографию.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы светло-русого цвета, коротко стрижен.

Был одет: куртка синего цвета с капюшоном, серые спортивные штаны, кроссовки черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Руслана,

просим позвонить по телефонам: 8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г. Артему или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU