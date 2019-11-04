В Приморье нашли молодого вора, который любит свободу и бегать

СЕГОДНЯ 07:20 2019-11-04T07:20:22+03:00

Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Александр ГЛУЗ

Чтобы он снова не скрылся от правосудия, его заключили под стражу

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Случилось все в поселке Новошахтинский. В местную дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный ночью разбил окно, зашел в помещение, предназначенное для сторожей, и украл деньги и мобильный. Совершив преступление, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Так задержали подозреваемого 1991 года рождения. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Кража», а в отношении вора избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но вот преступник оказался из тех, кто любит риск.

- Подозреваемый покинул место жительства и скрылся от органов предварительного следствия, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Благодаря оперативному реагированию сотрудников полиции, подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан.

Теперь уже парня заключили под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU