«Под зиму лишились дома»: трехэтажный коттедж полыхает во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-04T10:31:42+03:00

На месте с огнем до сих пор с огнем борются 36 человек и 9 единиц техники. Фото: dps_controlnews.

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Несколько часов назад на пульт пожарной охраны дальневосточной столицы поступило сообщение о том, что на улице Глинки горит трехэтажный коттедж. Незамедлительно на место были направлены пожарные расчеты. По прибытию сотрудники «чрезвычайного» ведомства принялись тушить возгорание.

- По предварительным данным пострадавших нет. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - Несмотря на плотную застройку и благодаря оперативным действиям огнеборцев, удалось избежать перехода огня на соседние строения. В 15.27 пожар был локализован.

По информации ведомства, на месте с огнем до сих пор с огнем борются 36 человек и 9 единиц техники. Несмотря на то, что пожар локализован, он еще не потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU