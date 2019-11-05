Погода во Владивостоке на 5 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 00:26 2019-11-05T00:26:32+03:00

На большей части региона без осадков. Фото: Кристина ГРИН

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Фронтальные разделы диктуют правила погоды в Приморье. Ветер в регионе будет преимущественно северо-западный, западный умеренный. По данным специалистов, днем воздух прогреется до +5+10 градусов.

Сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Дневные температуры в пределах +7+9 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером сильный.

Облачно во вторник будет и в Уссурийске. Днем воздух прогреется до +8+10 градусов. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине северо-западный умеренный до сильного.

Осадки не прогнозируются и в Находке. Днем +9+11 градусов. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU