2019-11-05T00:26:32+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 5 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков

На большей части регионе прогнозируют облачность
Кристина ГРИН
Поделиться:
На большей части региона без осадков.На большей части региона без осадков.Фото: Кристина ГРИН
Изменить размер текста:

Фронтальные разделы диктуют правила погоды в Приморье. Ветер в регионе будет преимущественно северо-западный, западный умеренный. По данным специалистов, днем воздух прогреется до +5+10 градусов.

Сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Дневные температуры в пределах +7+9 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером сильный.

Облачно во вторник будет и в Уссурийске. Днем воздух прогреется до +8+10 градусов. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине северо-западный умеренный до сильного.

Осадки не прогнозируются и в Находке. Днем +9+11 градусов. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24