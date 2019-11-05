Погода во Владивостоке на 5 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
Фронтальные разделы диктуют правила погоды в Приморье. Ветер в регионе будет преимущественно северо-западный, западный умеренный. По данным специалистов, днем воздух прогреется до +5+10 градусов.
Сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Дневные температуры в пределах +7+9 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером сильный.
Облачно во вторник будет и в Уссурийске. Днем воздух прогреется до +8+10 градусов. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине северо-западный умеренный до сильного.
Осадки не прогнозируются и в Находке. Днем +9+11 градусов. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный.
ИСТОЧНИК KP.RU