Снег и гололед: синоптики назвали дату мощного циклона в Приморье

СЕГОДНЯ 01:57 2019-11-05T01:57:14+03:00

Осадки прогнозируются уже на этой неделе

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По данным портала Маглипогода, с 6 ноября к границам Приморья подойдет малоактивный фронт. Отсюда в западных районах региона будет наблюдаться повышенная облачность, местами пройдут осадки в виде снега.

Не исключено, что на дорогах появится гололед, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными. Температуры воздуха в крае опустятся до -13 градусов. А вот на побережьях будет до +6 градусов.

- 8 и 9 ноября ожидается холодная погода. 8 ноября днем в северных и центральных районах местами пройдет снег. 10 ноября днем ожидается потепление, - говорится на портале Маглипогода. - Далее в Приморском крае ожидается неустойчивая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU