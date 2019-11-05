Пьяный приморец решил заживо сжечь приятелей

СЕГОДНЯ 02:38 2019-11-05T02:53:54+03:00

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В Приморском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, который с особой жестокостью решил расправиться со своими приятелями. Бытовой конфликт перерос в кровавую разборку, во время которой один человек погиб, а второй пострадал, сообщает «КП»-Владивосток» .

Специалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю собрали достаточно доказательств вины молодого жителя Приморья. 25-летний мужчина обвиняется сразу по трем статьям уголовного кодекса – убийство, покушение на убийство и уничтожение чужого имущества. По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел в декабре 2018 года в Михайловском районе края. Рабочие свиноводческого комплекса устроили посиделки в бытовом вагончике. Во время застолья, в котором не обошлось без спиртного, между двумя приятелями возник конфликт. Обвиняемый ударил 30-летнего оппонента ножом в область живота, после чего вышел из помещения, заперев дверь снаружи. Разъяренный рабочий специально сломал замок и поджог вагончик, чтобы у раненого мужчины и 24-летнего свидетеля происшествия не было возможности выбраться.

В результате инцидента травмированный мужчина сгорел заживо, а третьему участнику застолья удалось выбраться из объятого пламенем вагончика, через окно. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по уголовное делу, сейчас материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU