2019-11-05T03:41:45+03:00
Происшествия

Водитель навеселе и без прав угробил пассажиров в Приморье

Один человек погиб, еще две женщины попали в больницу [фото]
Милана СОКОЛ
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Prius вылетел с дороги в кюветPrius вылетел с дороги в кюветФото: 25.mvd.ru
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По вине мужчины, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, погибла жительница Приморья. Две другие пассажирки Toyota Prius оказались после фатальной поездки в больнице. Сейчас по факту смертельного ДТП полиция проводит проверку, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария произошла в районе 4 километра автодороги Борисовка-Кугуки-Линевичи-Утесное. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель Toyota Prius ехал со стороны Борисовки в направлении села Кугуки. 47-летний водитель не справился с управлением и авто вылетело в кювет, перевернувшись на крышу. Причины происшествия оказались банальными – мужчина не только сел за руль без прав, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. К месту аварии в срочном порядке приехали специалисты экстренных служб. Помощь медиков понадобилась сразу трем пассажиркам авто. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, 66-летняя женщина в итоге скончалась в реанимационном отделении больницы. Две ее попутчицы – 32-х и 53-х лет получили более легкие травмы и были госпитализированы для дальнейшего лечения.

Машина перевернулась на крышу, внутри было 4 человека Фото: 25.mvd.ru

Машина перевернулась на крышу, внутри было 4 человекаФото: 25.mvd.ru

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови виновника аварии. За пьяную езду без прав в отношении нарушителя составлен административный материал, а по факту самой трагедии, унесшей жизнь человека, уже возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас водитель задержан, решается вопрос о дальнейшей мере пресечения для него.

«Комсомолка» ранее сообщала, что смертельная авария произошла накануне и в Спасском районе Края, участником трагического инцидента тоже стала Toyota Prius. Иномарка столкнулась с трактором, водитель, пассажирка и ее четырехлетний сын погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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