Без воды и электричества: во Владивостоке массовые отключения

СЕГОДНЯ 04:24 2019-11-05T04:24:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый рабочий день после праздников начался во Владивостоке с массовых отключений электроэнергии. Плановые ремонтные работы затронут больше 100 адресов. Помимо света в домах некоторых приморцев из-за ремонта сегодня не будет холодной воды, сообщает «КП»-Владивосток».

Во вторник, 5 ноября, в связи с плановыми работами с 09:00 до 17:00 в домах некоторых жителей Владивостока не будет холодного водоснабжения. Как сообщает «Примводоканал» отключения пройдут по следующим адресам:

Иртышская, 22, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30а, 32/2, 32/3, 40а.

Иртышский переулок, 5, 7, 11.

Мичуринская, 23а.

Других жителей приморской столицы в это же время ждет отключение электричества. Специалисты МУПВ «ВПЭС» занимаются ремонтом в разных районах города. Каждое отключение продлится от двух до 8 часов. Бесперебойная подача электричества запланирована на 17:00.

Плановые работы пройдут по следующим адресам:

Отключения электричества 5 ноября. Фото: МУПВ «ВПЭС»

ИСТОЧНИК KP.RU