Во Владивостоке пожарные спасли от гибели мужчину

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-05T08:10:59+03:00

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Приморские спасатели вывели из задымленной квартиры жителя Владивостока во время ЧП на проспекте Красного Знамени. Мужчина успел надышаться угарным газом, однако остался жив, благодаря оперативным действиям специалистов, «КП»-Владивосток».

Тревожный вызов на пульт пожарной охраны Владивостока поступил накануне вечером, в 20:24. Спустя 6 минут на месте уже были первые пожарные расчеты. Из-за сильного задымления в помещении спасателям пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. Во время разведки специалисты обнаружили, что в квартире находится мужчина с признаками отравления угарным газом. Пострадавшего в срочном порядке передали врачам скорой медицинской помощи.

Пожар удалось локализовать в 20:37, а полностью ликвидировать в 20:59. В помещении горел диван, не исключено, что мужчина попросту заснул с непотушенной сигаретой.

ИСТОЧНИК KP.RU