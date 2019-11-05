Во Владивостоке пожарные спасли от гибели мужчину
Приморские спасатели вывели из задымленной квартиры жителя Владивостока во время ЧП на проспекте Красного Знамени. Мужчина успел надышаться угарным газом, однако остался жив, благодаря оперативным действиям специалистов, «КП»-Владивосток».
Тревожный вызов на пульт пожарной охраны Владивостока поступил накануне вечером, в 20:24. Спустя 6 минут на месте уже были первые пожарные расчеты. Из-за сильного задымления в помещении спасателям пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. Во время разведки специалисты обнаружили, что в квартире находится мужчина с признаками отравления угарным газом. Пострадавшего в срочном порядке передали врачам скорой медицинской помощи.
Пожар удалось локализовать в 20:37, а полностью ликвидировать в 20:59. В помещении горел диван, не исключено, что мужчина попросту заснул с непотушенной сигаретой.
ИСТОЧНИК KP.RU