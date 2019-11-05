2019-11-05T08:10:59+03:00
Происшествия

Во Владивостоке пожарные спасли от гибели мужчину

Местный житель отравился угарным газом в задымленной квартире
Милана СОКОЛ
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Пожарным Владивостока пришлось спасать местного жителяПожарным Владивостока пришлось спасать местного жителяФото: 25.mchs.ru
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Приморские спасатели вывели из задымленной квартиры жителя Владивостока во время ЧП на проспекте Красного Знамени. Мужчина успел надышаться угарным газом, однако остался жив, благодаря оперативным действиям специалистов, «КП»-Владивосток».

Тревожный вызов на пульт пожарной охраны Владивостока поступил накануне вечером, в 20:24. Спустя 6 минут на месте уже были первые пожарные расчеты. Из-за сильного задымления в помещении спасателям пришлось задействовать звено газодымозащитной службы. Во время разведки специалисты обнаружили, что в квартире находится мужчина с признаками отравления угарным газом. Пострадавшего в срочном порядке передали врачам скорой медицинской помощи.

Пожар удалось локализовать в 20:37, а полностью ликвидировать в 20:59. В помещении горел диван, не исключено, что мужчина попросту заснул с непотушенной сигаретой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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