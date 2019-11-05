Трудный подросток, пропавший в Приморье неделю назад, скрывался у отца

СЕГОДНЯ 10:07 2019-11-05T12:41:04+03:00

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В Приморском крае завершились поиски пропавшего подростка, который ушел из дома еще 28 октября. Юного жителя Артема разыскивали полицейские, родные и волонтеры. К счастью, с мальчиком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает, приморец попросту сбежал в другой город к отцу, сообщает «КП»-Владивосток».

15-летнего жителя Артема разыскивали всем Приморьем, пока взволнованные взрослые осматривали места массового пребывания молодежи, заброшенные здания, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, юноша, как ни в чем не бывало, жил у родного отца, не давая о себе знать. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», подросток уже не в первый раз самовольно покидает дом, заставляя мать переживать. Как рассказали корреспонденту издания сотрудники пресс-службы управления МВД России по Приморскому краю, мальчик находился в Фокино. Туда он отправился к своему отцу. Родители ребенка в разводе и между собой не общаются, по всей вероятности, именно поэтому, взрослый человек не посчитал нужным поставить в известность свою бывшую жену.

Инспекторы по делам несовершеннолетних в очередной раз провели с любителем путешествий профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов из дома. Однако возымеет ли разговор вес – покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU