2019-11-05T12:25:06+03:00
Общество

Тепло временно покинет дома некоторых жителей Владивостока

Отключения начнутся утром 6 ноября
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке отключат теплоэнергиюВо Владивостоке отключат теплоэнергиюФото: pixabay.com
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В среду, 6 ноября, часть жителей Владивостока останется без теплоснабжения. Временные меры связаны с неотложными работами на теплосетях. Ремонт начнется с 10:00 и продолжится до 18.00 часов, сообщает «КП»-Владивосток».

По сообщению пресс-службы структурного подразделения «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», отключения пройдут по следующим адресам:

Брестский: 1б;

Командорская: 11, 13;

Можайская: 1б, 20, 22, 24;

Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15;

Фадеева: 47, 61, 67, 68;

Феодосийская: 46.

Ранее «Комсмолка» сообщала, что в первый рабочий день этой недели некоторые жители приморской столицы остались без электроэнергии и холодного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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