Степень интенсивности опасных явлений определили федеральные синоптики в Приморье

СЕГОДНЯ 00:15 2019-11-06T00:18:02+03:00

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Степень интенсивности опасных явлений определили российские синоптики 6 ноября в Приморье. На прогностической карте по Дальневосточному Федеральному округу край отмечен зеленым цветом, означающим, что все показатели находятся в пределах нормы. В ближайшие сутки серьезных изменений в погоде не ожидается, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Росгидромет".

На приморскую погоду сегодня влияет поле повышенного атмосферного давления. На небе стоит небольшая облачность, осадков, согласно всем прогнозам, не ожидается. Ветер преимущественно берет направление с северо-запада и запада, по силе - в пределах от умеренного до сильного. Температура воздуха +2...+7 градусов.

Во Владивостоке, по данным портала "Примпогода", незначительная облачность, без осадков. Умеренный ветер в течение дня будет усиливаться. Температура воздуха +4...+6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU