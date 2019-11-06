2019-11-06T01:52:32+03:00
Дом. Семья

"Даже у котов есть собственный бизнес": приморцы шутят о питомеце, облюбовавшем место у пит-стопа

По словам местных жителей, животное регулярно приходит покушать и поиграть с посетителями (видео)
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Кот стал любимцем покупателей. Скрин из видео mark2_cheКот стал любимцем покупателей. Скрин из видео mark2_che
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Разноцветный кот стал достопримечательностью среди жителей города Уссурийска. Все дело в том, что животное регулярно приходит покушать и посидеть на окошке одного из пит-стопов по улице Бонивура. В социальных сетях появились кадры того, как с этим котом любят играться покупатели, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

"Жестокое" нападение мужского пальца на кота произошло в вечернее время суток. Ушастик сидел на подоконнике около места раздачи еды и, как шутят приморцы, ждал свой бртуч. Неожиданно до животного стали "домогаться".

Кот стал достопримечательностью Уссурийска. Видео: mark2_che.! другой источник

В комментариях под видео в инстаграме уссурийцы поведали, что кот приходит туда регулярно. Его любят подкармливать как сотрудники торговой точки, так и сами клиенты.

"Эта кошка стала достопримечательностью, ее часто подкармливают там", "Даже у котов есть собственный бизнес", - пишут приморцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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