"Вот как тут на учебу успеть, если постоянно коллапс": владивостокцы негодуют из-за утренних пробок
Школьники вышли на учебу после осенних каникул, и на дорогах приморской столицы вновь образовались заторы. Владивосток 6 ноября с самого утра сковали пробки, от которых больше недели, можно сказать, жители отдыхали. Сервис "Яндекс" оценил ситуацию на 5 баллов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Наиболее затруднено движение в двух районах приморской столицы - Фрунзенском и Первомайском. Красным цветом подчеркнуты проспекты 100-летия, Красного Знамени и Океанский проспект.
Сильные заторы отмечаются на улицах Светланской, Адмирала Фокина и Алеутской. Также стоят Некрасовская, Семеновская, Уборевича, Снеговая, Луговая и Котельникова. Незначительные пробки есть на Золотом мосту в сторону центра.
В «разговорчиках» жители и гости Владивостока возмущены дорожной обстановкой.
- Вот как успеть на учебу, если вечный коллапс?! Уважаемые, "тапку" в пол! - советуют вежливые граждане.
ИСТОЧНИК KP.RU