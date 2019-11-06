В Приморье молодой водитель малолитражки насмерть сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 02:54 2019-11-06T03:05:23+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в приморском городе Спасск-Дальний. В условиях плохой освещенности водитель малолитражки не заметил велосипедиста и наехал на транспортное средство, движущееся попутно. Травмы, полученные 61-летним мужчиной, оказались смертельными, сообщает «КП»-Владивосток».

20-летний водитель Toyota Aqua двигался со стороны улицы Мельничной в направлении Советской. В районе дома №132 на улице Вторая Загородная автомобилист не заметил велосипедиста и сбил его. На место происшествия в срочном порядке прибыли представители экстренных служб. Во время аварии пострадавший получил тяжелые травмы, от которых он скончался.

По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, стаж вождения автомобилиста – 2 года. За 2019 год парень ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Авария случилась в темное время суток, на неосвещенном участке трассы. По факту трагедии проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU