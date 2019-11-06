На Кубке Приморья по тхэквондо 9 медалей завоевали спортсмены команды «Восточник»

СЕГОДНЯ 03:37 2019-11-06T03:38:18+03:00

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Спортсмены детско-юношеской команды «Восточник», представляющей АО «Восточный Порт», вернулись из Владивостока с наградами – со 2 по 4 ноября в дальневосточной столице проходил турнир «Кубок Приморского края по тхэквондо WTF - 2019». Соревнования собрали около 200 участников со всего региона в возрасте от 12 до 18 лет.

Как рассказал бессменный тренер «Восточника» Владимир Ким, в краевом турнире приняли участие 9 его подопечных – большинство из них минувшим летом стали победителями и призёрами престижных международных соревнований в Южной Корее.

Благодаря мастерству и воле к победе, тхэквондисты «Восточного Порта» успешно выступили на Кубке Приморья – в дисциплине керуги (поединки) в своих весовых категориях не было равных Ольге Ковальчук, Александру Драгину и Никите Нарышкину. Ещё шестеро спортсменов «Восточника» завоевали серебряные и бронзовые медали.

Спортивный коллектив из Врангеля уже начал подготовку к очередным соревнованиям – 18 ноября во Владивостоке стартует всероссийский открытый турнир «Кубок Приморского края по тхэквондо WTF», в котором примут участие опытные бойцы из разных городов страны.

Напомним, «Восточник» – неоднократный участник соревнований по тхэквондо всероссийского и мирового уровня. Спортсмены команды проводят тренировки в собственном спорткомплексе, для них приобретается современный спортинвентарь благодаря помощи Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Реализация Фондом одной из 12-ти социально значимых программ «Спорт» имеет главную цель – сделать занятия любительским и профессиональным спортом доступными для каждого жителя микрорайона Врангель.

Победители и призёры Кубка Приморского края по тхэквондо WTF – 2019:

Ольга Ковальчук – до 44 кг – 1 место,

Никита Нарышкин – до 63 кг – 1 место,

Александр Драгин – до 80 кг – 1 место,

Илья Альмакеев – до 57 кг – 2 место,

Александр Крутов – до 73 кг – 2 место,

Даниил Чернышёв – до 53 кг – 3 место,

Виктория Русских – до 55 кг – 3 место,

Андрей Бондаренко – св. 65 кг – 3 место,

Иван Милованов – св. 78 кг – 3 место.