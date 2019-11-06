Альфа-Банк в 2020 году планирует рост кредитов населению на 30%

СЕГОДНЯ 04:29 2019-11-06T04:55:29+03:00

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В следующем году рост кредитного портфеля для клиентов-физлиц Альфа-Банка останется на уровне 30%.

По словам главного управляющего директора банка Владимира Верхошинского, ожидаемое увеличение данного показателя в 2019 году составляло 40-45%, а в 2018 - 60%. «С учётом того, что 80% продаж приходится на существующих, понятных банку клиентов, это - прибыльное кредитование с контролируемым риском», отметил он в интервью агентству Bloomberg.

Верхошинский рассказал, что два года назад объем кредитного портфеля для физлиц составлял примерно 250 миллиардов рублей. Однако этот показатель невелик, если учитывать, что у банка около пяти миллионов активных клиентов, несколько триллионов привлеченных корпоративных средств и более триллиона рублей пассивов населения. Поэтому рост портфеля сегодня является закономерной реализацией накопленного потенциала и выходом на справедливую долю рынка, добавил он.

На конец 2019 года портфель кредитования населения Альфа-Банка, согласно россиским стандартом учета, составит 620 миллиардов рублей. Годом ранее этот показатель был равен 440 миллиардам рублей.

Ранее о том, что Альфа-Банк стремится нарастить долю кредитования населения, сообщал финансовый директор банка Алексей Чухлов. Он рассказал о том, что Альфа-Банк более активно стал заниматься выдачей розничных кредитов и обновил ипотечные предложения, чтобы расширить базу клиентов и создать более устойчивую платформу доходности в ближайшие 3-5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU