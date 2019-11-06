Пьяный рабочий ударил ножом собутыльника, был изгнан с вечеринки и поджог бытовку в Приморье

СЕГОДНЯ 05:39 2019-11-06T05:39:37+03:00

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«В состоянии алкогольного опьянения» - фраза, которая постоянно фигурирует в криминальных сводках. «Под мухой» люди идут на самые чудовищные преступления, наш случай как раз из таких. В селе Ленинское трое мужчин распивали алкоголь в бытовке на территории строящегося свинокомплекса. Застолье закончилось трагично.

Во время посиделки двое мужчин начали ссориться, накал страстей возрос настолько, что один из участников конфликта схватил нож и ударил им в живот своего оппонента. Третий член компании схватил злоумышленника и вытолкал за дверь. Но это еще больше вывело из себя 25-летнего фигуранта.

При себе у изгнанного мужчины был ключ, которым он запер входную дверь. Затем злоумышленник вооружился газовой горелкой и направил открытое пламя на бытовку. Помещение фигурант поджег со всех сторон. Убедившись, что пожар мгновенно распространился, он скрылся с места преступления.

Мужчина с ножевым ранением задохнулся от дыма, третий участник застолья смог разбить окно и выбраться из полыхающей бытовки. Беглеца, учинившего жестокую расправу, задержали.

- Мужчина обвиняется по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества». Уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ущерб владельцу бытовки составил более 320 тысяч рублей. Собственник заявил гражданский иск о возмещении убытков.

ИСТОЧНИК KP.RU