К перевернутому судну в Приморье прибыл сахалинский «Спасатель Кавдейкин»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-06T09:47:49+03:00

Неопознанная лодка может принадлежать пропавшим больше десяти дней назад рыбакам

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В Приморье продолжаются поиски шестерых мужчин, которые 11 дней назад вышли в залив Владимир на пробный клев и не вернулись. Рыбаки исчезли бесследно – ни спасжилетов, ни буев, ни обломков – ничего. 5 ноября авиация МЧС заметила перевернутую лодку, которая может оказаться тем самым пропавшим катером с шестью мужчинами на борту.

Неопознанное судно дрейфует в 134 километрах юго-восточнее поселка Ольга – это место попадает в район поиска пропавших рыбаков. Объект обнаружил самолет-амфибия Бе-200 ЧС, который привлекли к поискам рыбаков из соседнего Хабаровского края.

- Вчера (5 ноября – прим. ред.) в район обнаружения неопознанного объекта вышло судно сахалинской морской спасательной службы «Спасатель Кавдейкин» (порт приписки - Корсаков). В шесть утра оно было на месте. Пока никаких данных с корабля не поступало, - сообщили «КП-Владивосток» в главке МЧС России по Приморскому краю.

Пока доподлинно неизвестно кому принадлежит неопознанное судно. Возможно, что именно на нем в море вышли пропавшие рыбаки, однако есть вероятность, что это северокорейская шхуна, которая потерпела крушение.

Напомним, что шесть человек вышли на шестиметровом катере в залив Владимир Ольгинского района. На борту были жители Чугуевки: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, сотрудник МЧС, и Андрей Поддубный. Еще трое – знакомые из Арсеньева: главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников.

Пластиковый моторный катер выходил из поселка Ракушка в залив Владимир 26 октября предположительно в начале семи часов вечера. Целью рыбаков был окунь. Мужчины отзвонились женам и сказали, что пошли осмотреться и проверить клюет-не клюет. Спускать катер на воду им помог местный житель, которому рыбаки сказали, что уйдут ненадолго.

Если вы можете помочь семьям, женам и детям, которые в слезах просят найти их отцов, пишите и звоните в редакцию «КП-Владивосток». Наши телефоны: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам пропавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU