Первый минус: синоптики рассказали, когда во Владивосток придут заморозки

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-06T11:03:20+03:00

В ночь с 6 на 7 ноября в краевом центре с 40-процентной вероятностью может пойти снег Фото: Олег ЗОЛОТО

Не исключено, что с минусовыми температурами придет снег

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К Приморью семимильными шагами приближается зима – ее отголоски уже проявляются в регионе в виде низких температур в некоторых районах края. До Владивостока «минус» тоже дойдет – уже завтра в дальневосточной столице обещают заморозки.

В ночь с 6 на 7 ноября в краевом центре с 40-процентной вероятностью может пойти снег, сообщает портал «Примпогода». К утру усилится северный ветер, а температура воздуха понизится до −1…−3 градусов. Днем осадков не ожидается, но будет по-прежнему холодно – столбик термометра покажет +1…+4 градусов.

Виной всему неглубокий циклон, который выйдет с Корейского полуострова на Японское море, из-за чего в некоторых районах Приморья пройдет небольшой снег. К утру циклон уйдет в сторону Сангарского пролива и осадки прекратятся.

Однако вторжение холодного воздуха в край продолжится, поэтому ночью в Приморье температуры упадут до −5…−10 градусов, в горных районах холоднее – до 16 градусов ниже ноля. На побережье теплее – столбик термометра покажет 0…−5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU