В центре Владивостока автомобилист врезался в светофор и скрылся

СЕГОДНЯ 00:31 2019-11-07T00:31:21+03:00

Автомобилист повредил один из светофоров на «Изумруде» Фото: Милана СОКОЛ

Теперь горе-водителю предстоит раскошелиться и попрощаться с правами

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Автолюбитель Владивостока совершил ДТП в центре приморской столицы. Из-за столкновения с авто оказался поврежден светофор в районе остановки общественного транспорта «Изумруд». Желая избежать ответственности, водитель поспешил скрыться, однако сотрудники ГИБДД оперативно отыскали нарушителю. Теперь автомобилисту грозит не только возмещение ущерба за порчу городского имущества, но и лишение прав, сообщает «КП»-Владивосток».

Специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока оценили порчу светофора в 15 тысяч рублей. Искать нарушителя пришлось полицейским. Электронный регулировщик на Океанском проспекте уже починили.

– Работа светофора восстановлена. Понесенный ущерб предстоит оплатить правонарушителю. Помимо этого он понесет наказание за оставление места ДТП, – отметили специалисты пресс-службы мэрии Владивостока.

«Комсомолка» ранее сообщала, что другой водитель в прошлом месяце разворотил ограждения и декоративные столбики в центр приморской столицы, после чего скрылся. Дальнобойщика искали неделю. Оказалось, что автомобилист приехал в Приморье из Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU