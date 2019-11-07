Браконьеров КНДР в месте выпуска белух из приморской «китовой тюрьмы» не зафиксировано - ФСБ

СЕГОДНЯ 04:15 2019-11-07T04:16:35+03:00

Погрузка мормлеков на судно «Профессор Кагановский» продолжается третий день Фото: ВНИРО

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В Приморье продолжается погрузка последних крупных узников «китовой тюрьмы» на судно для дальнейшего выпуска в естественную среду обитания. На волю отправятся 50 белух, которых отпустят в Японском море. Экологические активисты просили защитить мормлеков от северокорейских браконьеров, которые незаконно добывают биоресурсы на юге региона.

Отпускать белух будут в в бухте Успения – у берегов Лазовского заповедника. Место находится примерно в 100 километров от бухты Средняя, где расположен центр реадаптации морских млекопитающих, известный в народе как «китовая тюрьма».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/742213" frameborder="0"></iframe> Специалисты возобновили после шторма погрузку на суда белух из "китовой тюрьмы".Специалисты возобновили погрузку на суда белух из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя Приморского края в среду. Далее их транспортируют и выпустят в воды Японского моря (с) Ruptly

- Северных корейцев в месте выпуска белух нет, - сказали «КП-Владивосток» в програнуправлении ФСБ России по Приморскому краю.

Погрузка мормлеков на судно «Профессор Кагановский» продолжается третий день. На борту уже находится 19 белух, их поместили в транспортировочные ванны по четыре особи. Также будет задействовано второе судно – малотоннажный НИС «Зодиак». Планируется завершить погрузку животных в течение двух суток.

Напомним, что десять косаток и 36 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей. По словам зоозащитников, в «китовой тюрьме» также содержатся моржи.

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ИСТОЧНИК KP.RU