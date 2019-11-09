Погода во Владивостоке на 9 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Погоду в Приморье диктует антициклон. Из-за него в регионе переменная облачность и без осадков. Дневные температуры в пределах +4+7 градусов. Ветер западный умеренный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.
Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Осадки не прогнозируется. По данным синоптиков, днем воздух и прогреется до +3+5 градусов. Ветер северо-западный, западный, а вечером южный от умеренного до сильного.
Без осадков и в Уссурийске. Здесь также переменная облачность с западным и северным ветром от слабого до умеренного. Днем от +3 до +5 градусов.
В Находке днем будет +4+6, переменная облачность и без осадков. Ветер северный, умеренный.
ИСТОЧНИК KP.RU