Погода во Владивостоке на 9 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 04:02 2019-11-09T04:15:03+03:00

На большей части региона сегодня без дождей и снега

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Погоду в Приморье диктует антициклон. Из-за него в регионе переменная облачность и без осадков. Дневные температуры в пределах +4+7 градусов. Ветер западный умеренный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Осадки не прогнозируется. По данным синоптиков, днем воздух и прогреется до +3+5 градусов. Ветер северо-западный, западный, а вечером южный от умеренного до сильного.

Без осадков и в Уссурийске. Здесь также переменная облачность с западным и северным ветром от слабого до умеренного. Днем от +3 до +5 градусов.

В Находке днем будет +4+6, переменная облачность и без осадков. Ветер северный, умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU