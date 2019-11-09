По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья

СЕГОДНЯ 04:38 2019-11-09T04:38:37+03:00

Виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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Случилось трагедия на 9 километре автодороги «Подъезд к аэропорту города Владивостока». Авария произошла во время выезда Санг Енг Актион, за рулем которого была 39-летняя женщина, из островка безопасности на полосу движения. Машина столкнулась с грузовиком, которым управлял 50-летний житель Артема.

В салоне иномарки был еще пятилетний ребенок. Мальчик в результате ДТП получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.

- Водитель автомобиля Санг Енг Актион и несовершеннолетний пассажир 2012 года рождения доставлены в лечебное учреждение. Установлено, что водитель грузовика имеет стаж вождения 23 года, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -Водительский стаж женщины, управлявшей автомобилем Санг Енг Актион, составляет 3 года.

Полиция Артема возбудила уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU