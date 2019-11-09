Два человека едва не погибли в пожаре в Приморье

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-09T08:31:22+03:00

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Вчера, 8 ноября, вечером пожарным Артема поступило тревожное сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома на улице Центральные Кневичи. Согласно информации, здание нежилое. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и провело разведку. На тот момент в помещения уже были объяты огнем и охвачены дымом.

- Горела крыша и второй этаж здания. В 20.42 пожар был локализован, а в 20.57 ликвидировано открытое горение, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - При тушении, звеньями газодымозащитной службы из заблокированной огнём комнаты был спасен 1 человек. Еще 1 человек пострадал, с диагнозом отравление продуктами горения, его передали врачам скорой медицинской помощи.

В ведомстве также отмечают, что в тушении принимали участие 11 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU