2019-11-10T03:27:35+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 10 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков

По краю пройдет небольшой дождь
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке пойдет дождьВо Владивостоке пойдет дождьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На приморскую погоду 10 ноября оказывают влияние фронтальные разделы. В крае преимущественно стоит переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Умеренный ветер берет направление с юга. Температура воздуха -1...+11 градусов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Осадки в виде дождя, по прогнозам синоптиков, ожидаются в конце дня. Умеренный юго-восточный ветер к вечеру начнет усиливаться. Температура воздуха плюсовая: 6-8 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице, на небе сегодня переменная облачность, в конце дня пройдет небольшой дождь. Южный ветер в пределах от умеренного до сильного. Температура воздуха +7...+9 градусов.

Переменная облачность и незначительные осадки в Находке. Умеренный ветер дует с юго-востока. Температура воздуха +7...+9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Люди боролись за ее жизнь до последнего: пропавшую в Приморье бабушку нашли мертвой
Машина врезалась в дерево и загорелась: водитель скончался на месте
Пропавшего ребенка-аутиста нашли в районе картонного комбината
Делай после этого добро: мужчина позаботился, чтобы нанятый разнорабочий не околел на улице, в ответ у него угнали внедорожник
Так и теряют внуков: жителю Владивостока, сыгравшему на доверии родной бабушки, грозит тюрьма
Два человека едва не погибли в пожаре в Приморье
«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер
По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья
Погода во Владивостоке на 9 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Елки зеленые, уже? Владивосток начали украшать к Новому году
Владивостокский таксист вытащил палку и практически полностью размозжил человеку голову
Напугана равнодушием приморцев: женщина потеряла сознание на улице, и никто из прохожих ей не помог
«Представляете, на поиск вышло все село»: в Приморье уже несколько дней разыскивают бабушку
Ну, теперь все равны: Владивосток подключён к теплу на 100%
Убили табуреткой: в Приморье нашли тело 52-летнего мужчины
Памятник знаменитому советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке
Число автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке в следующем году
Приморский врач оставила умирать пациента с циррозом печени
Погода во Владивостоке на 8 ноября 2019 года: днем до +7 градусов, ветер
Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году
«А впрочем, ничего нового»: вечерний Владивосток сковали сильные пробки
Охотник, переживший нападение медведя под Уссурийском, лежит в реанимации
Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье
Куда вложить средства, чтобы получить доход?
Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера
Служебная собака нашла коробку, которую хотели перебросить в приморскую колонию
Дельфины временно прекратят выступление в Приморском океанариуме
Цвет настроения красный: 102 года со дня Октябрьской революции отметят во Владивостоке