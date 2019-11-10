Погода во Владивостоке на 10 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 03:23 2019-11-10T03:27:35+03:00

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На приморскую погоду 10 ноября оказывают влияние фронтальные разделы. В крае преимущественно стоит переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Умеренный ветер берет направление с юга. Температура воздуха -1...+11 градусов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Примпогода".

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Осадки в виде дождя, по прогнозам синоптиков, ожидаются в конце дня. Умеренный юго-восточный ветер к вечеру начнет усиливаться. Температура воздуха плюсовая: 6-8 градусов.

В Уссурийске так же, как и в приморской столице, на небе сегодня переменная облачность, в конце дня пройдет небольшой дождь. Южный ветер в пределах от умеренного до сильного. Температура воздуха +7...+9 градусов.

Переменная облачность и незначительные осадки в Находке. Умеренный ветер дует с юго-востока. Температура воздуха +7...+9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU