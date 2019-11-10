Машина врезалась в дерево и загорелась: водитель скончался на месте

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-10T07:58:38+03:00

Мужчине было всего лишь 44 года

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Водитель "Тойоты Ипсум" не справился с управлением и врезался в дерево. От удара транспорт загорелся, а 41-летний мужчина, сидевший за рулем иномарки, скончался на месте. ДТП произошло в районе дома 79 по улице Кирова в Артеме, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Сотрудники полиции установили, что погибший - местный житель. Двигался со стороны города Владивостока в направлении Находки. На момент аварии его водительский стаж составлял 19 лет.

В 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение установленной скорости движения.

ИСТОЧНИК KP.RU