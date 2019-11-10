Люди боролись за ее жизнь до последнего: пропавшую в Приморье бабушку нашли мертвой
Пропавшая в приморском селе пожилая женщина была найдена мертвой. Четыре дня ее разыскивали полиция, волонтеры и местные жители. До последнего момента люди верили в то, что она найдется живой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».
Анне было 84 года, она жила в селе Васильковка на Центральной улице. В период времени с 18.00 часов 5 ноября по 11.00 часов 6 ноября женщина вышла из дома и пропала. Вплоть до сегодняшнего дня ее местонахождение было неизвестно.
К поиску бабушки подключилось все село. Волонтеры утверждали, что впервые видели такую сплоченность. Каждый день люди с верой в сердце проходили километры пути. Надеялись, что пожилая женщина найдется живой, ведь за нее борются столько людей...
10 ноября, волонтеры объявили завершение поисков. Женщину нашли погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU