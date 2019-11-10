2019-11-10T09:23:12+03:00
Общество

Люди боролись за ее жизнь до последнего: пропавшую в Приморье бабушку нашли мертвой

На поиски женщины ежедневно выходило все село
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пожилую женщину искали по ориентировке "Примпоиска"Пожилую женщину искали по ориентировке "Примпоиска"
Изменить размер текста:

Пропавшая в приморском селе пожилая женщина была найдена мертвой. Четыре дня ее разыскивали полиция, волонтеры и местные жители. До последнего момента люди верили в то, что она найдется живой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

Анне было 84 года, она жила в селе Васильковка на Центральной улице. В период времени с 18.00 часов 5 ноября по 11.00 часов 6 ноября женщина вышла из дома и пропала. Вплоть до сегодняшнего дня ее местонахождение было неизвестно.

К поиску бабушки подключилось все село. Волонтеры утверждали, что впервые видели такую сплоченность. Каждый день люди с верой в сердце проходили километры пути. Надеялись, что пожилая женщина найдется живой, ведь за нее борются столько людей...

10 ноября, волонтеры объявили завершение поисков. Женщину нашли погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Машина врезалась в дерево и загорелась: водитель скончался на месте
Пропавшего ребенка-аутиста нашли в районе картонного комбината
Делай после этого добро: мужчина позаботился, чтобы нанятый разнорабочий не околел на улице, в ответ у него угнали внедорожник
Погода во Владивостоке на 10 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Так и теряют внуков: жителю Владивостока, сыгравшему на доверии родной бабушки, грозит тюрьма
Два человека едва не погибли в пожаре в Приморье
«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер
По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья
Погода во Владивостоке на 9 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Елки зеленые, уже? Владивосток начали украшать к Новому году
Владивостокский таксист вытащил палку и практически полностью размозжил человеку голову
Напугана равнодушием приморцев: женщина потеряла сознание на улице, и никто из прохожих ей не помог
«Представляете, на поиск вышло все село»: в Приморье уже несколько дней разыскивают бабушку
Ну, теперь все равны: Владивосток подключён к теплу на 100%
Убили табуреткой: в Приморье нашли тело 52-летнего мужчины
Памятник знаменитому советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке
Число автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке в следующем году
Приморский врач оставила умирать пациента с циррозом печени
Погода во Владивостоке на 8 ноября 2019 года: днем до +7 градусов, ветер
Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году
«А впрочем, ничего нового»: вечерний Владивосток сковали сильные пробки
Охотник, переживший нападение медведя под Уссурийском, лежит в реанимации
Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье
Куда вложить средства, чтобы получить доход?
Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера
Служебная собака нашла коробку, которую хотели перебросить в приморскую колонию
Дельфины временно прекратят выступление в Приморском океанариуме
Цвет настроения красный: 102 года со дня Октябрьской революции отметят во Владивостоке