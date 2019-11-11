Погода во Владивостоке на 11 ноября 2019 года: днем до +10 градусов, дождь

СЕГОДНЯ 00:29 2019-11-11T00:30:12+03:00

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Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов, и именно поэтому в регионе сегодня облачно и дождливо. По данным специалистов, местами очень дождливо. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Во Владивостоке осадки прогнозируются в первой половине дня с 60-процентной вероятностью. Дневные температуры в пределах +8+10 градусов. Ветер восточный, северо-восточный умеренный до сильного, вечером сильный.

Дождь с вероятностью в 60% пройдет и в Уссурийске. Днем будет от +8 до +10 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного.

Облачно и дождливо сегодня и в Находке. Здесь дождь пройдет с вероятностью в 90%. Днем воздух прогреется до +9+11 градусов. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU