2019-11-11T00:30:12+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 11 ноября 2019 года: днем до +10 градусов, дождь

На большей части региона сегодня прогнозируются осадки
Кристина ГРИН
Поделиться:
Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов.Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов.Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Погода в Приморье находится во власти фронтальных разделов, и именно поэтому в регионе сегодня облачно и дождливо. По данным специалистов, местами очень дождливо. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Во Владивостоке осадки прогнозируются в первой половине дня с 60-процентной вероятностью. Дневные температуры в пределах +8+10 градусов. Ветер восточный, северо-восточный умеренный до сильного, вечером сильный.

Дождь с вероятностью в 60% пройдет и в Уссурийске. Днем будет от +8 до +10 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером до сильного.

Облачно и дождливо сегодня и в Находке. Здесь дождь пройдет с вероятностью в 90%. Днем воздух прогреется до +9+11 градусов. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будет до -23 градусов: Приморье накроет снежный циклон, синоптики назвали дату
Мужчина с усами, страдающий потерей памяти, пропал в Приморье
Люди боролись за ее жизнь до последнего: пропавшую в Приморье бабушку нашли мертвой
Машина врезалась в дерево и загорелась: водитель скончался на месте
Пропавшего ребенка-аутиста нашли в районе картонного комбината
Делай после этого добро: мужчина позаботился, чтобы нанятый разнорабочий не околел на улице, в ответ у него угнали внедорожник
Погода во Владивостоке на 10 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Так и теряют внуков: жителю Владивостока, сыгравшему на доверии родной бабушки, грозит тюрьма
Два человека едва не погибли в пожаре в Приморье
«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер
По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья