2019-11-11T00:45:41+03:00
Общество

Мужчина с усами, страдающий потерей памяти, пропал в Приморье

О его местонахождении ничего неизвестно с прошлой недели
Кристина ГРИН
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Мужчину не могут найти почти неделю. Фото: Примпоиск.Мужчину не могут найти почти неделю. Фото: Примпоиск.
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6 ноября Владимир 1956 года рождения вышел из дома в приморском селе Хороль и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Ситуация усугубляется тем, что мужчина может быть дезориентирован, потому что страдает потерей памяти.

Присмотритесь к фотографии повнимательнее, может, вы видели Владимира или знаете, где он может находиться.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 170 сантиметров, волосы темные, глаза карие, носит бороду и усы.

Был одет: куртка темного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 102– полиция

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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