Мужчина с усами, страдающий потерей памяти, пропал в Приморье
6 ноября Владимир 1956 года рождения вышел из дома в приморском селе Хороль и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Ситуация усугубляется тем, что мужчина может быть дезориентирован, потому что страдает потерей памяти.
Присмотритесь к фотографии повнимательнее, может, вы видели Владимира или знаете, где он может находиться.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 170 сантиметров, волосы темные, глаза карие, носит бороду и усы.
Был одет: куртка темного цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:
8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 102– полиция
8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
ИСТОЧНИК KP.RU