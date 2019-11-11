Будет до -23 градусов: Приморье накроет снежный циклон, синоптики назвали дату

СЕГОДНЯ 01:05 2019-11-11T01:05:45+03:00

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Предупреждение об ухудшении погоды появилось на портале народного синоптика Маглипогода. Он призывает всех жителей Приморья переобуть резину до 13 ноября, потому что в этот день на регион обрушится снежный циклон. Температуры воздуха в регионе будут от -8 градусов до +8 градусов. Осадки прогнозируются разной интенсивности практически на всей территории региона.

- При прохождении холодного фронта к вечеру произойдет резкое понижение температуры воздуха на 5 -10 градусов и резкое усиление ветра. Поэтому за фронтом все начнет замерзать и превращаться в гололед, - говорится на портале. - На перевалах возможно выпадение большого количество снега. На юге края, в том числе и во Владивостоке основная фаза осадков будет в виде дождя, но к вечеру тоже возможен переход в снег. Температура воздуха в течение дня перед фронтом ожидается: от 0 °С до +10 °С, а после прохождения фронта: -5 °С +3 °С.

На следующий день после циклона в регионе будет по-зимнему холодно. Местами на севере снег еще будет идти, возможна даже метель. На побережье ветер будет штормовым, поэтому лучше повремените с морскими приключениями. В ночь на 15 ноября в Приморье ударят морозы. Температуры воздуха опустятся до -7-15 градусов, местами до -23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU