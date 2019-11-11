2019-11-11T01:05:45+03:00
Общество

Будет до -23 градусов: Приморье накроет снежный циклон, синоптики назвали дату

Кристина ГРИН
Поделиться:
Осадки разной интенсивности ожидаются на всей территории региона.Осадки разной интенсивности ожидаются на всей территории региона.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Предупреждение об ухудшении погоды появилось на портале народного синоптика Маглипогода. Он призывает всех жителей Приморья переобуть резину до 13 ноября, потому что в этот день на регион обрушится снежный циклон. Температуры воздуха в регионе будут от -8 градусов до +8 градусов. Осадки прогнозируются разной интенсивности практически на всей территории региона.

- При прохождении холодного фронта к вечеру произойдет резкое понижение температуры воздуха на 5 -10 градусов и резкое усиление ветра. Поэтому за фронтом все начнет замерзать и превращаться в гололед, - говорится на портале. - На перевалах возможно выпадение большого количество снега. На юге края, в том числе и во Владивостоке основная фаза осадков будет в виде дождя, но к вечеру тоже возможен переход в снег. Температура воздуха в течение дня перед фронтом ожидается: от 0 °С до +10 °С, а после прохождения фронта: -5 °С +3 °С.

На следующий день после циклона в регионе будет по-зимнему холодно. Местами на севере снег еще будет идти, возможна даже метель. На побережье ветер будет штормовым, поэтому лучше повремените с морскими приключениями. В ночь на 15 ноября в Приморье ударят морозы. Температуры воздуха опустятся до -7-15 градусов, местами до -23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина с усами, страдающий потерей памяти, пропал в Приморье
Погода во Владивостоке на 11 ноября 2019 года: днем до +10 градусов, дождь
Люди боролись за ее жизнь до последнего: пропавшую в Приморье бабушку нашли мертвой
Машина врезалась в дерево и загорелась: водитель скончался на месте
Пропавшего ребенка-аутиста нашли в районе картонного комбината
Делай после этого добро: мужчина позаботился, чтобы нанятый разнорабочий не околел на улице, в ответ у него угнали внедорожник
Погода во Владивостоке на 10 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Так и теряют внуков: жителю Владивостока, сыгравшему на доверии родной бабушки, грозит тюрьма
Два человека едва не погибли в пожаре в Приморье
«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер
По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья